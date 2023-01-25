تحرّك أمام منزل عويدات.. وتعزيزات أمنية

تجمّع عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام منزل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مساء اليوم، إحتجاجاً على قرار إطلاق سراح كل الموقوفين بالقضية.





ويشهد محيط منزل عويدات تعزيزات أمنية تزامناً مع تحرّك الأهالي.

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