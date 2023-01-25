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لبنان

تحرّك أمام منزل عويدات.. وتعزيزات أمنية

Lebanon 24
25-01-2023 | 12:55
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تجمّع عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام منزل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مساء اليوم، إحتجاجاً على قرار إطلاق سراح كل الموقوفين بالقضية.


ويشهد محيط منزل عويدات تعزيزات أمنية تزامناً مع تحرّك الأهالي.
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غسان عويدات

لبنان

انفجار المرفأ

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