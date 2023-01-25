فرنجية في بكركي غداً

أفادت معلومات "الجديد"، أنّ رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية يزور بكركي غداً، وهو طلب الموعد منذ ايام عدة من دون ان يكون ذلك مرتبطا بالمستجدات الراهنة.

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