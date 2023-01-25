Advertisement

لبنان

فرنجية في بكركي غداً

Lebanon 24
25-01-2023 | 13:19
A-
A+
Doc-P-1032215-638102748679747014.jpg
Doc-P-1032215-638102748679747014.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات "الجديد"، أنّ رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية يزور بكركي غداً، وهو طلب الموعد منذ ايام عدة من دون ان يكون ذلك مرتبطا بالمستجدات الراهنة.  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لا يزال مستمراً في بكركي وزيارته ليست مرتبطة بزيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية المقررة غداً الى الصرح البطريركي (الجديد)
lebanon 24
25/01/2023 23:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصالات ولقاءات سعيا للتوصل الى تسوية.. باسيل وفرنجية في بكركي والجميّل عند جنبلاط
lebanon 24
25/01/2023 23:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل من بكركي : لا حل الا بانتخاب رئيس للجمهورية وليس هناك من امكانية للانتخاب الا للتوافق وموقع رئاسة الجمهورية هو موقع لكل اللبنانيين "بس ما فيه حدا يتخطى فيه المكون المسيحي"
lebanon 24
25/01/2023 23:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل الى بكركي للقاء البطريرك الراعي
lebanon 24
25/01/2023 23:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24

فرنجية

بكركي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:15 | 2023-01-25
16:41 | 2023-01-25
16:36 | 2023-01-25
16:23 | 2023-01-25
15:33 | 2023-01-25
15:08 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website