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لبنان

بشأن الإجتماع الخماسي الخاص بلبنان... ماذا في آخر المعلومات؟

Lebanon 24
25-01-2023 | 13:29
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أفادت معلومات "الجديد" أن "الاجتماع الخماسي الخاص بلبنان المفترض أن ينعقد في منتصف شباط المقبل يتجه إلى اتفاق يعلو على بيان نيويورك في أيلول الماضي والذي حدد يومها مواصفات الرئيس وهذه المرة يبدو ان اسم قائد الجيش جوزاف عون سيكون حاضرا بقوة". 
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الاجتماع الخماسي

لبنان

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