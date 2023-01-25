بشأن الإجتماع الخماسي الخاص بلبنان... ماذا في آخر المعلومات؟

أفادت معلومات "الجديد" أن "الاجتماع الخماسي الخاص بلبنان المفترض أن ينعقد في منتصف شباط المقبل يتجه إلى اتفاق يعلو على بيان نيويورك في أيلول الماضي والذي حدد يومها مواصفات الرئيس وهذه المرة يبدو ان اسم قائد الجيش جوزاف عون سيكون حاضرا بقوة".

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