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لبنان

هكذا علّقت "الخارجية الأميركية" على التطورات في قضية انفجار مرفأ بيروت

Lebanon 24
25-01-2023 | 15:33
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دعت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، السلطات اللبنانية إلى استكمال التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت، مشددة على ضرورة أن يكون التحقيق سريعاً وشفافاً.


ونقلت قناة "الجزيرة" عن الخارجية الأميركية، قولها: "نحثّ السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار مرفأ بيروت".
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وأكدت أن "ضحايا انفجار مرفأ بيروت يستحقون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين".

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