هكذا علّقت "الخارجية الأميركية" على التطورات في قضية انفجار مرفأ بيروت

Advertisement

دعت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، السلطات اللبنانية إلى استكمال التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت، مشددة على ضرورة أن يكون التحقيق سريعاً وشفافاً.ونقلت قناة "الجزيرة" عن الخارجية الأميركية، قولها: "نحثّ السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار مرفأ بيروت".وأكدت أن "ضحايا انفجار مرفأ بيروت يستحقون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين".