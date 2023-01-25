الأحرار: للوقوف مع أهالي ضحايا انفجار المرفأ غداً

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رأت أمانة الإعلام في حزب "الوطنيين الأحرار" في بيان، أن "آخر علامات سقوط الدولة، ما يحصل اليوم في القضاء، فهل أصبحنا أمام اعلان لبنان دولة فاشلة؟".وتابع البيان "ان حزب الوطنيين الأحرار وانطلاقاً من قناعته بضرورة معرفة حقيقة تفجير ٤ أب، وبعد كل المعاناة التي يعيشها أهالي الضحايا، يدعو اللبنانيين عامة والمحازبين خاصة للوقوف مع الأهالي غد الخميس عند الساعة ١١:٠٠ صباحا أمام قصر العدل في بيروت".