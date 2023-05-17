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لبنان

"أريبا" تُطلق خدمة الدفع عبر رمز الـQR في لبنان

Lebanon 24
17-05-2023 | 05:28
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أطلقت "أريبا"، المزود الرائد لخدمات معالجة المدفوعات في الشرق الأوسط، اليوم، ميزة استخدام رموز QR من خلال المحافظ الإلكترونية للدفع في شبكة تجار "أريبا" في كافة أنحاء لبنان. إنّ طرح رمز الـ QR يتيح للعملاء الذين يستخدمون المحافظ الإلكترونية المحلية الرئيسية استخدام محافظهم للدفع بأمان من دون الحاجة إلى التعامل نقدًا.
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وعقدت أريبا شراكة مع "المحافظ الرقمية اللبنانية الكبرى" للسماح لعملائها باستخدام محافظهم لدفع ثمن السلع والخدمات. الآن، مستخدمو المحافظ التالية: Wallet  WeePay (المدعومة من Cash United) وWhish وzaky، سيكون لديهم خيار استخدام رمز الـQR في تطبيقهم لإتمام معاملاتهم شخصيًا عن طريق مسح الرمز الذي تم إنشاؤه بواسطة جهاز areeba POS.

وقال الرئيس التجاري لمجموعة "أريبا"، حسن مياسي: "مع تزايد شعبية محافظ الهاتف المحمول في لبنان، نعتقد أن الدفع باستخدام رمز الـQR سيكمل الوظائف التي توفرها هذه المحافظ، وسيلبّي احتياجات المستهلكين الذين يبحثون عن حل دفع رقمي آمن".

تقنية رمز الاستجابة السريعة QR التي تستخدمها "أريبا" هي بنية تحتية جديدة لقبول المدفوعات الرقمية تم تسويقها بنجاح في كافة أنحاء لبنان. ستتم طباعة رموز QR وعرضها على إيصال الـ POS، بينما لا يتعين على التجار تحمل تكلفة جهاز منفصل أو دفع رسوم اشتراك.

ويمكن للشركات مهما كان حجمها اعتماد رموز QR، حتى تلك التي فيها أجهزة نقاط البيع الحالية، لزيادة العملاء والإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن بسهولة دمج الدفع باستخدام رمز QR مع أي محفظة جديدة أو تطبيق مصرفي رقمي جديد في لبنان، في حال رغبتهم تزويد عملائهم بخيار الدفع باستخدام محافظهم أو تطبيقاتهم.

إنّ اعتماد رموز QR يؤدي إلى حدوث تحوّل كبير بسبب ملاءمته، وسهولة استخدامه، وسرعته وأمانه. يعزز تعاوننا مع المحافظ الرقمية الأخرى المبادرة الوطنية للشمول المالي. مع ازدياد شعبية محافظ الهاتف المحمول في لبنان، نحن مقتنعون بأن مدفوعات الـ QR ستعزز الميزات التي توفّرها هذه المحافظ، مما يلبي متطلبات المستهلكين الذين يبحثون عن خيار دفع رقمي آمن.


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