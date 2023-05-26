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لبنان

مصدر مسؤول في الأمن العام: هذا الخبر عارٍ من الصحة

Lebanon 24
26-05-2023 | 10:15
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افاد مصدر مسؤول في المديرية العامة للامن العام انه بتاريخ 25 أيار الجاري نشرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن المديرية العامة للأمن العام اتخذت مؤخراً قرارات ادارية بحق مؤسسات وأشخاص.
واضاف المصدر أن هذا الخبر عارٍ من الصحة وقد تمنى على كل من ينشر أخباراً تتعلق بالمديرية على المنصات الاعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي الإلتزام بالقانون وعدم نشر أي خبرٍ يتعلق بها قبل التحقق من مضمونه، وأن المديرية جاهزة من خلال مكتب شؤون الاعلام للرد على أي استفسارٍ في أمورٍ أو قراراتٍ تتخذها ضمن ما تسمح به القوانين والتعليمات.
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