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لبنان
كلاس: اليوم الشمعة الأولى لحكومة تصريف الأعمال
Lebanon 24
26-05-2023
|
13:09
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غرد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "اليوم الشمعة الأولى لحكومة تصريف الأعمال، مستمرون بالقيام بمسؤولياتنا الوطنية".
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