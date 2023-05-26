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لبنان

كلاس: اليوم الشمعة الأولى لحكومة تصريف الأعمال

Lebanon 24
26-05-2023 | 13:09
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غرد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "اليوم الشمعة الأولى لحكومة تصريف الأعمال، مستمرون بالقيام بمسؤولياتنا الوطنية".
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جورج كلاس

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