22
o
بيروت
22
o
طرابلس
14
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
معطيات سياسية قد تمنع "هذا التفلّت"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-05-2023
|
14:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع استمرار الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن اللبناني، تُسلّط الأضواء على سعر صرف الدولار والثبات الذي يمرّ فيه منذ فترة ليست بوجيزة، كما تطرح علامات الاستفهام حول امكانية صمود واستمرار هذا الثبات.
Advertisement
على هذا الصعيد، اكد مرجع اقتصادي لـ"لبنان 24" ان" لا عوامل اقتصادية ومالية تفسر الثبات الحاصل في سعر صرف الدولار، كما ان المرحلة التي تلت الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واصدار مذكرة توقيف بحقه، كان من المتوقع خلالها ان يرتفع سعر صرف الدولار، لكن وعلى عكس التوقعات والمعطيات استمر الاستقرار في عالم الدولار.
وبناء عليه يمكن الاشارة الى التداخل الواضح بين السياسة والاقتصاد وتأثيرهما المباشر على سعر صرف الدولار".
ويضيف المرجع معتبرا " انه مع بداية شهر حزيران المقبل ستكون هناك المزيد من الانفاقات المالية المتوجبة على الدولة اذ انها ملزمة بدفع رواتب العاملين بالقطاع العام بشكل مضاعف 4 مرات، ومقابل هذه الخطوة تحاول الدولة تعزيز ايراداتها عبر الدولار الجمركي".
ويختم المرجع مشيرا الى انه " فيما يتوقع البعض ان يعود الدولار الى مساره التصاعدي مع بداية شهر حزيران ، فان العوامل السياسية قد تمنع المعطيات من ان تؤدي الى المزيد من التفلت في سعر الصرف".
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مأسوية في بيروت.. شابٌ يخسر حياته بطريقةٍ مؤسفة!
Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. شابٌ يخسر حياته بطريقةٍ مؤسفة!
16:10 | 2023-05-25
25/05/2023 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مطرب كبير في ذمة الله.. توفي في أحد مستشفيات كاليفورنيا
Lebanon 24
مطرب كبير في ذمة الله.. توفي في أحد مستشفيات كاليفورنيا
03:08 | 2023-05-26
26/05/2023 03:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:43 | 2023-05-26
26/05/2023 09:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بكاء ورعب على طائرة... شاهدوا بالفيديو ما حصل قبل هبوطها!
Lebanon 24
بكاء ورعب على طائرة... شاهدوا بالفيديو ما حصل قبل هبوطها!
05:18 | 2023-05-26
26/05/2023 05:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي تأثراً في حفل وداع عزوبية ابنته ماريتا.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي تأثراً في حفل وداع عزوبية ابنته ماريتا.. شاهدوا الفيديو
00:24 | 2023-05-26
26/05/2023 12:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
12:13 | 2023-05-26
جلسة حكومية لتسيير شؤون الناس... ميقاتي: العمل الحكومي ليس استفزازا ولا ضربا للميثاقية والشراكة
15:20 | 2023-05-26
سكاكين وجرحى... اشكال داخل العائلة الواحدة
14:30 | 2023-05-26
جريمة مروعة.. طعنها ودهسها بالسيارة في بسابا وقوى الأمن توقف القاتل
14:26 | 2023-05-26
مقدّمات نشرات الأخبار المسائية اليوم.. ماذا تضمّنت؟
13:46 | 2023-05-26
مجلس الوزراء يضع مدير عام هذه الوزارة بالتصرف.. ما السبب؟
13:45 | 2023-05-26
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
فيديو
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-26
26/05/2023 22:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
26/05/2023 22:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
26/05/2023 22:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact