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لبنان

لهذا السبب أحيل "المدير العام" على "التقاعد"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-05-2023 | 01:45
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تبيّن أنّ قرار مجلس الوزراء أمس بإحالة مُدير عام الصناعة داني جدعون على الهيئة العليا للتأديب وتوقيفه عن العمل أو "التقاعد في الوقت الراهن" إلى حين البت بأمره من قبل الهيئة، جاء على  خلفية مخالفات وتجاوزات فنّدها وزير الصناعة جورج بوشيكيان في مطالعته.
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ووفق المعلومات، فإنّ من بين المخالفات أنَّ المدير العام أصدر تعاميم خطية تهدد الموظفين بالعقوبات التأديبية في حال تواصلوا مع الوزير.
 
يذكر أنَّ النائب جبران باسيل كان غرّد فور صدور قرار مجلس الوزراء قائلاً: "وضع مدير عام بالتصرف في ظل غياب رئيس الجمهورية وحكومة مستقيلة وتصريف الاعمال ومن خارج جدول الاعمال في جلسة غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية… ذنبه انّه كشف مخالفات وزيره الجسيمة ولم يوافق عليها… خلّيكم مشاركين او متفرّجين او ساكتين والآتي ابشع".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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