التيار الوطني الحر "مخروق".. ماذا حصل قبل أيّام؟

تساءلت جهاتٌ عديدة عن حجم "الخروقات" القائمة داخل "التيار الوطني الحر" لاسيما أنّ عمليات تسريب مستندات وتعاميم داخلية تبرزُ بقوة بين الحين والآخر.



ومؤخراً، جرى تسريبُ بياناتٍ ومستندات عن ترتيبات حزبية شهدها "التيار" قبل أيام، إلا أن الجهات المعنية في الحزب رفضت التعليق على مضمون تلك البيانات، مشيرة إلى أن "التيار" لا ينشر تعاميم أو مستندات داخلية.

Advertisement

اللافت أن تلك المستندات كانت عادية جداً، علماً أنها تحملُ توقيع رئيس "التيار" جبران باسيل. ولهذا السبب، طرحت مصادر مُطلعة تساؤلات عن سبب عدم الحديث عن هذه البيانات في إطار عادي وعدم نشرها على حسابات "التيار" الخاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.