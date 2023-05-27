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لبنان

دولار السوق الموازية.. هكذا افتتح صباح اليوم

Lebanon 24
27-05-2023 | 02:40
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم السبت، ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

 
وكان سعر الصرف قد سجل التسعيرة نفسها يوم أمس.
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