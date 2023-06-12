خيار بين خيارات

من بين الخيارات التي يخطط حزب بارز لاستدراكها إمكانية تكاد تكون حاصلة، وهي انتهاء مفاعيل مار مخايل مع فريق مسيحي وازن، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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