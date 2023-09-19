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لبنان

عناصر حاجز ضهر البيدر توقف مطلوبين للقضاء وبحوزتهما مستندات مزوّرة

Lebanon 24
19-09-2023 | 08:43
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 صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـة العلاقات العامّة البلاغ التالي:

"بتاريخ 7-9-2023 وعلى المسلك المتّجه من البقاع نحو بيروت، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي شخصين يحمل كل منهما بيان قيد افرادي مزوّر وذلك متن سيارة رباعية الدفع نوع "GMC Yukon" دون تسجيل وذات زجاج حاجب للرؤية، وضبطت بحوزتهما رخصة عازل للشمس مزوّرة. 
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بنتيجة المتابعة، تبيّن أنّهما يُدعيان:
-  ع. م. (مواليد عام 1993، لبناني) 
-  ع. م. (مواليد عام 1985، لبناني) 

وهما مطلوبان للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم نقل أسلحة وخائر، ومذكرة توقيف بجرم إطلاق نار.
أودعا مع المضبوطات مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائيّة للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على اشارة القضاء المختصّ".

 
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