ميقاتي يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للامم المتحدة.. وكلمة له غدا

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يشارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة السنوية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت في نيويورك.ويضم الوفد اللبناني الى الاجتماعات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والقائمة بأعمال بعثة لبنان لدى الامم المتحدة بالانابة جان مراد.ومن المقرر أن يلقي رئيس الحكومة كلمة لبنان غدا الاربعاء.