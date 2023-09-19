الشامي استقبل سفير فرنسا شاكرا اهتمام بلاده الدائم بلبنان



Advertisement

وشكر الدكتور الشامي فرنسا على "اهتمامها الدائم بلبنان". التقى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور سعادة الشامي مع سفير فرنسا الجديد السيد هيرفيه ماغرو وتناول البحث الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعيشها لبنان والعلاقة مع صندوق النقد الدولي ونتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها فريق الصندوق الى لبنان.وشكر الدكتور الشامي فرنسا على "اهتمامها الدائم بلبنان".

وتمنى على السفير التواصل الدائم لمواكبة عملية الإصلاح والتي وان تعثرت في الفترة الأخيرة ولكن ليس هناك من بدائل وطرق أخرى لوضع لبنان على سكة التعافي.

واتفق الطرفان على مواصلة الاتصال والتعاون لما فيه مصلحة لبنان".