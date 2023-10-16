منشورٌ جديد لأفيخاي أدرعي عن لبنان.. ماذا قال عن تطورات الحدود؟

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كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "اكس": "تعرضت عدة مواقع للجيش الاسرائيلي لاطلاق نار من أسلحة خفيفة في منطقة الحدود اللبنانية. كما أطلقت قذيفة مضادة للدروع نحو دبابة إسرائيلية من دون وقوع إصابات".وتابع في منشوره: "ردًّا على ذلك يقوم الجيش الاسرائيلي بقصف مدفعي نحو مصادر النيران".