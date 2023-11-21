أسعار المحروقات تواصل انخفاضها.. اليكم الجدول الجديد

Advertisement

تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 6 الاف ليرة، والمازوت 12 ألف ليرة والغاز 9 الاف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.568.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.608.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.575.000 ليرة لبنانيةالغاز: 941.000 ليرة لبنانية