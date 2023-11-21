Advertisement

لبنان

"رابطة خريجي الاعلام": لوضع حد لتمادي اعتداءات واغتيالات العدو للجسم الصحافي

Lebanon 24
21-11-2023 | 05:50
A-
A+
Doc-P-1132838-638361679375055976.png
Doc-P-1132838-638361679375055976.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اصدرت "رابطة خريجي الاعلام" البيان الاتي: "تستمر يد الاجرام الاسرائيلي بممارسة ابشع انواع الارهاب، ولم تكتف بقتل الاف الاطفال والنساء في فلسطين المحتله، ولم ترتدع بعد استهداف الصحافي الشهيد عصام العبد الله، استكمل اليوم باستهداف قوات العدو الاسرائيلي لمجموعة جديدة من الاعلاميين اللبنانيين، فيرتقي بعضهم شهيدا على مذبح الكلمة الحرة في ميادين الجنوب العصي على الاحتلال، راوين بدمائهم منصات الحرية لتبقى الحقيقة الواضحة ان ارهاب الدولة الذي تمارسة اسرائيل لا بد للمجتمع الدولي من وضع حد له".
Advertisement

وناشدت الرابطة المجتمع الدولي وجميع المسؤولين وجمعيات الرأي والاعلام المحلي والدولي "الوقوف في وجه هذا الاستهداف الشنيع ووضع حد لتمادي اعتداءات واغتيالات العدو للجسم الصحافي".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:20 | 2023-11-21
05:52 | 2023-11-21
04:25 | 2023-11-21
03:00 | 2023-11-21
06:19 | 2023-11-21
08:15 | 2023-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24