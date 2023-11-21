"رابطة خريجي الاعلام": لوضع حد لتمادي اعتداءات واغتيالات العدو للجسم الصحافي

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اصدرت "رابطة خريجي الاعلام" البيان الاتي: "تستمر يد الاجرام الاسرائيلي بممارسة ابشع انواع الارهاب، ولم تكتف بقتل الاف الاطفال والنساء في فلسطين المحتله، ولم ترتدع بعد استهداف الصحافي الشهيد عصام العبد الله، استكمل اليوم باستهداف قوات العدو الاسرائيلي لمجموعة جديدة من الاعلاميين اللبنانيين، فيرتقي بعضهم شهيدا على مذبح الكلمة الحرة في ميادين الجنوب العصي على الاحتلال، راوين بدمائهم منصات الحرية لتبقى الحقيقة الواضحة ان ارهاب الدولة الذي تمارسة اسرائيل لا بد للمجتمع الدولي من وضع حد له".وناشدت الرابطة المجتمع الدولي وجميع المسؤولين وجمعيات الرأي والاعلام المحلي والدولي "الوقوف في وجه هذا الاستهداف الشنيع ووضع حد لتمادي اعتداءات واغتيالات العدو للجسم الصحافي".