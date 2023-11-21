"التوحيد العربي" استنكر استهداف طاقم "الميادين": انتهاك لمبادئ حقوق الإنسان

Advertisement

استنكرت أمانة الاعلام في حزب "التوحيد العربي" في بيان "استهداف فرق عمل قناة الميادين في جنوب لبنان الذي أدى الى استشهاد المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري".ورأت في الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة في استهداف قناة "الميادين"، "محاولة لترهيب الصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة لثنيهم عن تغطية الانتهاكات الإسرائيلية في داخل فلسطين او في لبنان".وشدد البيان على أن "استهداف الميادين يأتي في سياق متصل من الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير ولاسيما تلك التي ترتكب يومياً في حق الصحافيين والمؤسسات الصحافية والإعلامية، وتقييد حرية الحركة والمنع من التغطية وحرية العمل الصحافي، ما يشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ حقوق الإنسان، ولاسيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي كفلت الحماية للصحافيين في وقت الحرب بوصفهم مدنيين، وفقاً لنص المادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الصادرة في العام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب" .