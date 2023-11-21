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لبنان

بعد استشهاد مراسلي "الميادين"... هذا ما قاله اللواء ابراهيم

Lebanon 24
21-11-2023 | 07:00
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تقدم اللواء عباس ابراهيم، في بيان بـ"أصدق وأحر مشاعر العزاء لذوي وعائلات الشهيدين الإعلاميين فرح عمر وربيع معماري، وقال: "والعزاء موصول لقناة الميادين الشاهدة على الحق والمنتصبة ذودا عن حقيقة وطبيعة العدوان الإسرائيلي الذي يخوض أشرس وأعنف الحروب من فلسطين إلى لبنان مستهدفا المستشفيات والصحافيين والأبرياء".
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أضاف :"إن استشهاد فرح عمر وربيع معماري هو جريمة حرب جديدة في سجل هذا الكيان الذي لا يولد غير العنف وسفك الدماء".
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