الشيوعي: جرائم الاحتلال لن تثني الإعلام عن نقل جرائـمه وفضحها

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أكد المكتب الاعلامي للحزب الشيوعي اللبناني، في بيان، "ان جرائم الاحتـلال الصهيوني المستمرة بحق الصحافيين والمدنيين لن تثني الإعلام عن نقل جرائـمه وفضحها".وأفاد البيان انه "مرة جديدة، تستهدف آلة القـتل الصهـيونية الصحافيين، حيث أقدمت اليوم على اقتراف جريمة أخرى، تُضاف إلى جرائمها المتمادية ضد شعبنا في غـزة والضفة وجنوب لبنان، بالاعتداء على الفرق الاعلامية في بلدة طير حرفا الجنوبية، ما أدى إلى استــشهاد مراسلة قناة الميادين الزميلة فرح عمر والمصور الزميل ربيع معماري، بعد ان تم استهدافهم بشكل مباشر".وأعلن "اننا، إذ نتقدم بالتعزية من الزملاء في قناة الميادين، ومن الجسم الإعلامي في لبنان وفلـسطـين والعالم، نؤكد على الدور الذي تلعبه تلك الوسائل وأهميته في فضح جرائم العـدو وكشف كذبه، ومواجهة السرديات الكاذبة التي يروج لها. كما نطالب الجهات الدولية المعنية، ومؤسسات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان للتحرك الفعّال لتقديم مجرمي الحـرب الصهاينة وداعميهم إلى المحاكمة على جرائمهم المتمادية، وحمايتهم للإرهـاب الصهـيوني وإلى اتخاذ أشد الإجراءات لحماية الصحافيين والمدنيين من الاعتداءات المتكررة".