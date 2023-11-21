بري: حمى الله لبنان والمدافعين عن إستقلاله

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أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناسبة عيد الاستقلال إلى أنه "في ذكرى الإستقلال هذا العام، دقائق لا بل دهوراً من الصمت لا تكفي حداداً على الشهداء وعلى الإنسانية التي تنحرها آلة القتل والإبادة الإسرائيلية من غزة وكل فلسطين الى جنوب لبنان وآخرهم شهداء الإعلام اللبناني ، بعد الشهيد عصام العبد الله ، اليوم فرح عمر وربيع معماري وحسين عقيل يعمدون الإستقلال والإرادة الوطنية بدمهم دفاعاً عن الحقيقة التي هي الإستقلال الحقيقي والذي لا يستعاد ولا يحمى إلا بالتضحية".وختم الرئيس بري :" الرحمة للشهداء وحمى الله لبنان والمدافعين عن إستقلاله جيشاً وشعباً ومقاومين" .