نقابة المصورين الصحافيين نعت المعماري وفرح وعقيل

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نعت نقابة المصورين الصحافيين في لبنان "ببالغ الأسى والحزن الزميلين في قناة "الميادين" المصور ربيع المعماري والصحافية فرح عمر، والمواطن حسين عقيل الذي كان يرافقهما، الذين استشهدوا، اليوم الثلاثاء، بعد استهدافهم المباشر والعمدي من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال تأديتهم واجبهم المهني في جنوب لبنان".واكدت النقابة "ان الاستهدافات المتكررة والمقصودة للصحافيين في جنوب لبنان، من قبل العدو الإسرائيلي، التي بدأت مع استشهاد زميلنا مصور وكالة "رويترز" عصام عبدالله في 13 تشرين الأول 2023، تستدعي من الجسم الإعلامي المبادرة إلى إيجاد أساليب ومعايير عمل مختلفة تحمي الزملاء خلال تغطيتهم الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان. لذلك ندعو الزملاء، من مؤسسات وأفراد، إلى الاجتماع فوراً للاتفاق على صيغ جديدة نواجه بها الإجرام الإسرائيلي. وتؤكد النقابة، التي خسرت اليوم زميلاً وعضواً ثانياً فيها، هو ربيع المعماري، أن هذا الاعتداء لن يزيدها إلا اصراراً على متابعة وملاحقة المعتدي مع الأمم المتحدة والجهات القضائية الدولية حتى تحقيق العدالة لجميع الزملاء الشهداء".