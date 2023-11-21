جامعة الروح القدس- الكسليك احتفلت بذكرى الاستقلال

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احتفلت جامعة الروح القدس- الكسليك بالذكرى الثمانين للاستقلال في الباحة الخارجية، بحضور رئيس الجامعة الأب طلال هاشم وأعضاء مجلس الجامعة والأسرة التعليمية والإدارية والطلاب.وقال هاشم: "نحن نسعى لجعل بلدنا ومجتمعنا أفضل ولتطويره، ولإيجاد الحلول المناسبة للتحديات العديدة التي نواجهها. وفي هذا السياق، تقوم جامعتنا بدور محوري، ليس فقط في منح الشهادات الأكاديمية بل أيضا، في بناء شخصية الطلاب وصقلها وتمكينهم من صناعة تأثير إيجابي في المجتمع".أضاف: "ان الاستقلال الحقيقي يكمن في الانتماء الجماعي للوطن والقدرة على الحوار والتفاهم واحترام الاختلافات، والعيش المشترك معا بناء على أسس الحرية والتسامح".وأعلن عن "بدء الجامعة بتقديم برنامج يتضمن دروسا حول الإرث اللبناني، الفولكلور، والعادات اللبنانية، بهدف تعزيز هوية لبنان وثقافته بين الجاليات اللبنانية المنتشرة في أنحاء العالم، لنصنع لبناننا الذي نحب".