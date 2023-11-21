حجز كمية كبيرة من الطعام... توقيف منفذ عملية سلب بقوة السلاح لموظف توصيل!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 6-11-2023، ادعى موظف يعمل في مجال توصيل الطلبيات، أن مجهولا حجز كمية كبيرة من الطعام عبر الهاتف، وطلب ايصالها الى محلة جبل البداوي، وعند وصوله الى المحلة أقدم المجهول على شهر سلاح حربي بوجهه وسلبه دراجته الآلية وهاتفه الخليوي ومبلغا ماليا والطعام، وفر الى جهة مجهولة.على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لكشف هوية منفذ عملية السلب بقوة السلاح وتوقيفه.ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويته، ويدعى ن. م. (مواليد عام 1997، لبناني).بتاريخ 8-11-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة البداوي.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه عملية السلب بقوة السلاح، وصرح أنه قام بشراء شريحة هاتف من أحد المحلات واستخدمها للاتصال بالمطعم والحجز، كما أضاف انه بعد تنفيذه العملية واثناء فراره باتجاه محلة سقي البداوي طارده شخصان (العمل جار لتوقيفهما) وقاما بسلبه الدراجة والهاتف والمبلغ المالي والطعام.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".