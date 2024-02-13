20
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ماذا بعد إطفاء "اللجنة الخماسية" محركاتها الرئاسية؟
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
13-02-2024
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ما يسمعه المغتربون من أخبار كل يوم عن وطنهم الحبيب لا يطمئن. فلا رئيس لجمهورية قد أصبحت سائبة، وكأن المقصود أن يبقى لبنان من دون رأس لتعويد اللبنانيين على فكرة الفراغ في سدّة الرئاسة تمهيدًا لفكرة أخرى لا تقل خطورة عن الأولى، وهي الاعتياد على الفراغات الشاملة إلى أن يحين الوقت الملائم إقليميًا لفرض ملء كل هذه الفراغات بما لا يتوافق ومصلحة الجميع، بمن فيهم المسيحيون، المطلوب من قياداتهم أكثر من أي وقت مضى أن يوحدّوا مواقفهم، ويرصّوا صفوفهم، لإعادة التوازن إلى الحياة السياسية بعدما أختلّت موازين القوى بفعل قرار ربط الوضع في الجنوب بما يجري على الساحة الغزاوية، وهذا ما يرفضه بعض اللبنانيين الذين لا يملكون سوى خيار الرفض المبدئي.
Advertisement
فإذا لم يتوحد المعترضون بالموقف السياسي حول رؤية وطنية مشتركة فإن ما ينتظرهم من تطورات سيكون كارثيًا، خصوصًا أن لبنان، بدءًا من جنوبه، مهدّد بأن يلقى المصير نفسه الذي يلقاه قطاع غزة. فليس من عاقل إلاّ ويتضامن مع القضية الفلسطينية المحقّة بكل أشكال التضامن المعنوي والمطلبي، ولكن ليس على حساب أمن اللبنانيين ووحدتهم وسلامة أراضيهم. هذا ما يتفق عليه هؤلاء، ولكن من دون أن تكون لديهم القدرة العملانية على تغيير هذا الواقع، أقّله في ما خص الاستحقاق الرئاسي، الذي يبدو أنه قد وضع على رفّ الانتظار بعدما أطفأت "اللجنة الخماسية" محركاتها الرئاسية لأسباب لها علاقة على أغلب الظنّ بما تبذله واشنطن من مساع توصلًا إلى وقف اطلاق النار في غزة، خصوصًا بعد المحادثات المتعثرّة التي أجراها الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين في تل أبيب، والتي أظهرت مدى اتساع هوة الخلاف بين الادارة الأميركية وحكومة نتنياهو. وهذا ما بدا واضحًا أيضًا في خلال الزيارة الخاطفة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن لإسرائيل، التي لا تزال تصرّ على استكمال حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
وعليه، فقد جمدّت "اللجنة الخماسية" حركتها الرئاسية إلى حين وضوح الرؤية، وبعد أن تنقشع الصورة ويُبان الخيط الرئاسي الأبيض من الخيط الأسود. وعلى رغم إصرار الرئيس نبيه بري على ضرورة أن يسبق أي تحرّك رئاسي حوار في العمق بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين بالنسبة إلى الخيارات المتوازية، التي تُطرح بين الحين والآخر، لا تزال قوى المعارضة ترفض أي حوار لا يترأسه رئيس الجمهورية، الذي هو وحده "رمز وحدة البلاد" دون غيره، وبالتالي فإن أي حوار حتى ولو كان رئاسيًا لا معنىً له إن لم يدعُ إليه رئيس الجمهورية ويرعاه شخصيًا، وفي قصر بعبدا وليس في أي مكان آخر.
فالموفدون الدوليون لم يتطرقوا الى الملف الرئاسي إلاّ عرضيًا، ومن باب المواصفات والتمنيات والنصائح وسط خلافات تسود، على ما يبدو، أركان "الخماسية"، خصوصًا أن كل المواعيد التي اعطيت لاجتماعها المرتقب منتصف شباط لم يتم تأكيدها بعد، فيما عبّرت القائمة بأعمال السفارة الأميركية في لبنان ليزا جونسون عمّا يكتنف تحرك السفراء الخمسة في بيروت، حين قالت بوضوح: "القرار لنا، ممنوع الاجتهاد وتجاوز موقفنا، نحن نبلغ ولا نتبلغ، نحن من يحدد الزيارات والمواعيد"، وذلك في ردّ غير مباشر على تحديد السفير السعودي موعدًا مع الرئيس نبيه بري من دون التشاور المسبق معها.
وبالعودة إلى موضوع ربط الأزمة اللبنانية والرئاسية والوضع في الجنوب بالحرب الدائرة في غزة فإن هؤلاء اللبنانيين الرافضين هذه المعادلة يرون أن ما يتعرّض له الجنوبيون من استهدافات متبادلة ومتقابلة لن يخدم أهل غزة المنكوبين، ولن يخفّف عنهم ضغط ضربات الحقد الإسرائيلي الأعمى، بل قد يعرّض سلامة لبنان بأسره لخطر محدق.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة زوج النائبة بهية الحريري؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة زوج النائبة بهية الحريري؟
07:16 | 2024-02-12
12/02/2024 07:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة للحريري بـ"لوك جديد".. شاهدوها
Lebanon 24
صورة جديدة للحريري بـ"لوك جديد".. شاهدوها
06:45 | 2024-02-12
12/02/2024 06:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف رئيس بلدية
Lebanon 24
توقيف رئيس بلدية
12:50 | 2024-02-12
12/02/2024 12:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم مكان إحياء ذكرى 14 شباط.. وهذا ما سيفعله الحريري
Lebanon 24
إليكم مكان إحياء ذكرى 14 شباط.. وهذا ما سيفعله الحريري
07:34 | 2024-02-12
12/02/2024 07:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمته الصحية الأخيرة.. الممثل فادي إبراهيم يحضرّ مفاجأة لافتة ما هي؟
Lebanon 24
بعد أزمته الصحية الأخيرة.. الممثل فادي إبراهيم يحضرّ مفاجأة لافتة ما هي؟
14:27 | 2024-02-12
12/02/2024 02:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
اندريه قصاص Andre Kassas
أيضاً في لبنان
04:00 | 2024-02-13
هجوم باسيل المتجدد على الصلاحيات: رسالة الى "حزب الله" بغلاف حكومي!
03:56 | 2024-02-13
عشية ذكرى 14 شباط... مولوي ووفد من دار الفتوى زارا ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري
03:46 | 2024-02-13
استعدوا لعودة الامطار... برق ورعد وثلوج على 1700 متر!
03:45 | 2024-02-13
عمال وموظفو البلديات يصعّدون.. تحقيق المطالب اولا
03:36 | 2024-02-13
عمليتان لـ"حزب الله" على الحدود.. اليكم آخر التطورات
03:15 | 2024-02-13
هل يعود تلفزيون المستقبل؟
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
13/02/2024 11:03:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
13/02/2024 11:03:16
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
13/02/2024 11:03:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24