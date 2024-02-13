Advertisement

لبنان

مدينة لبنانية تقدّم 4 مليارات يومياً

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-02-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1163698-638434103587548277.jpg
Doc-P-1163698-638434103587548277.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر جُمركية لـ"لبنان24" أن نشاط المديرية العامة للجمارك آخذٌ في التصاعد لناحية زيادة الإيرادات المالية لخزينة الدولة.
وأشارت المصادر إلى أنّ التحصيلات المالية من مدينة بيروت منفردة وتحديداً عبر مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت، تتجاوز يومياً الـ4 مليار ليرة لبنانية، أي ما يناهز الـ44 ألف دولار.
Advertisement
وبحسبة بسيطة، فإنّ إيرادات الدولة من المرفقين المذكورين تتجاوز المليون و 300 ألف دولار شهرياً فقط من بيروت، وذلك عدا عن مراكز الضابطة الجمركية الموزعة في مختلف المناطق اللبنانية حيث المعابر البحرية والبرية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-02-13
03:56 | 2024-02-13
03:46 | 2024-02-13
03:45 | 2024-02-13
03:36 | 2024-02-13
03:15 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24