مدينة لبنانية تقدّم 4 مليارات يومياً

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كشفت مصادر جُمركية لـ"لبنان24" أن نشاط المديرية العامة للجمارك آخذٌ في التصاعد لناحية زيادة الإيرادات المالية لخزينة الدولة.وأشارت المصادر إلى أنّ التحصيلات المالية من مدينة بيروت منفردة وتحديداً عبر مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت، تتجاوز يومياً الـ4 مليار ليرة لبنانية، أي ما يناهز الـ44 ألف دولار.وبحسبة بسيطة، فإنّ إيرادات الدولة من المرفقين المذكورين تتجاوز المليون و 300 ألف دولار شهرياً فقط من بيروت، وذلك عدا عن مراكز الضابطة الجمركية الموزعة في مختلف المناطق اللبنانية حيث المعابر البحرية والبرية.