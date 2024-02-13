أعضاء جدد في نقابة المترجمين المحلفين

عقدت نقابة المترجمين المحلفين في لبنان الأسبوع المنصرم، جمعية عمومية حضرها الاساتذة الخبراء من كافة محافظات لبنان.

وجرى في الجلسة، مناقشة تعديلات النظام الداخلي التي تتماشى مع سعي مجلس النقابة للحصول على تنظيم مهنة وقانون نقابة آمرة تليق بالمترجم القانوني وتحمي مهنته من التعديات عليها من قبل السماسرة والتجار وتصون المستوى العلمي الذي يتمتع به المترجم اللبناني وتحفظ له مكانته على المستوى العربي والعالمي.

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وقد عرض النقيب الحالي وليد مسلم التعديلات التي تتعلق بشروط الانتساب، وشدد على ضرورة حيازة الاجازة في الترجمة واللغات دون سواها، ولزوم اجراء الامتحانات للمنتسبين الجدد حفاظاً على المستوى العلمي وجودة العمل.

وقد تلت الجمعية العمومية انتخابات فرعية جرت بكل هدوء وشفافية، فاز بنتيجتها خمسة اعضاء جدد انضموا إلى مجلس النقابة وهم: الاستاذ حسن سليم والأستاذ إيلي نايل والأستاذة جويل عزيز والأستاذة ألين صوايا والأستاذة كريستين رحال.