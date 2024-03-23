القصة الكاملة لإشتباك الليلكي.. لافتة "تشعل المنطقة" (صورة)

لم يكن مساء السبت عادياً في منطقة الليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت، حيث اندلع اشتباك مسلح عنيف فيها راح ضحيته شخصان من آل زعيتر.

ما هي قصة الإشتباك وماذا حصل؟

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الإشكال وقع عند الساة 8.00 مساءً بين المدعو حسن عبدو زعيتر وعلي كاظم زعيتر وحسين كاظم زعيتر من جهة والمدعو هادي عباس زعيتر وآل ابو راجح زعيتر وآل مولى زعيتر من جهة أخرى، وذلك على خلفية تعليق المدعو حسن عبدو زعيتر صورة لأشخاص متوفين من آل عائلته.

وتتضمن اللافتة صورة التوأم حسن وحسين زعيتر، إلا أن هادي زعيتر شقيق التوأم لم يقبل بتعليقها حيث أشار إلى أنها تتضمن سارقين وتجار مخدرات في حين أن شقيقيه من المظلومين، كما قال.

إثر ذلك، بدأ الإشتباك بالاسلحة الرشاشة بين الجهتين وما لبث أن أدى الاشتباك الى مقتل هادي عباس زعيتر واصابة أخيه محمد في كتفه، كما أصيب أيضاً وسيم وخليل وحسين زعيتر.