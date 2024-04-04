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لبنان

التوتر يعود صباحًا الى الجبهة الجنوبية... اليكم آخر المستجدات

Lebanon 24
04-04-2024 | 01:04
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يستمر الوضع متوترا هذا الصباح في المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا مع استمرار التراشق الصاروخي والمدفعي المتبادل بين المقاومة الإسلامية وقوات الاحتلال الاسرائلي حتى ساعة متأخرة من الليل الفائت، حيث جددت قوات الاحتلال اعتداءاتها على أطراف راشيا الفخار وكفرحمام ومزرعه حلتا بين الفرديس وراشيا الفخار خراج الهبارية قضاء حاصبيا، وحتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي. كما طاولت هذه الاعتداءات وادي شبعا والجهة الشمالية منها ردت عليها المقاومة بقصف عنيف استهدف موقع الاحتلال في تلة السماقة ورويسات العلم وثكنة زبدين داخل مزارع شبعا المحتلة. كما طاولت الاشتباكات أيضا ثكنة زبدين داخل مزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح وتلال عرمتى والاحمدية في إقليم التفاح وجبل صافي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وحلق الطيران الحربي المعادي على علو منخفض بعد منتصف الليل، فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، بحسب ما أفادت "الوطنية للاعلام".
 
كما اطلق القنابل المضيئة ليلا وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط.
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