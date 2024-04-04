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في ظل انتظار الجميع ماذا سيكون عليه الرد الايراني على استهداف القنصلية الايرانية في دمشق من قبل اسرائيل، يبدو أن كل الاحتمالات باتت موضوعة بشكل فعلي على الطاولة في ظل اجراءات احترازية تقوم بها تل ابيب في مختلف المناطق المحتلة.وبحسب مصادر مطلعة فإنه، في مقابل هذه الاجراءات، فإن "حزب الله" رفع مستوى جهوزيته العسكرية والامنية تحسبا لاي تطورات قد تطرأ على الساحة الاقليمية في حال قرر الحرس الثوري الايراني الرد.وترى المصادر ان حصول رد ايراني ربما يؤدي الى معركة كبرى لايام معدودة قد تطال جنوب لبنان وسوريا وغيرها من المناطق اضافة الى اسرائيل، ما يستدعي استنفارا غير مسبوق..وتحدثت معلومات أمنية واستخباراتية عن أن قادة "حزب الله" و"حماس" ومسؤولين آخرين من "حركة أمل" عمدوا الى نقل أماكن سكنهم إلى بلدات ومدن أخرى ومنها خارج نطاق بيئتهم الحاضنة بعد أن تكاثرت عمليات الإغتيال بالمسيّرات وبناء على نصائح ومعلومات ومعطيات من قياداتهم.