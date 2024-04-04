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لبنان

في الكورة.. محاولة سرقة تؤدي إلى سقوط جريح

Lebanon 24
04-04-2024 | 02:46
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تعرّض أحد المواطنين فجر اليوم الخميس عند مفرق راسمسقا قضاء الكورة لمحاولة سرقة دراجته النارية من قبل مجهولين الا انه استطاع الهروب بالرغم من ملاحقته واطلاق النار بإتجاهه ما ادى الى اصابته بطلق ناري في بطنه نقل على اثرها الى مستشفى السلام للعلاج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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كما وقع اشكال عند الساعة 5:00 فجراً على طريق عام ضهر العين الكورة مقابل مشروع جعاره وايعالي تخلله تضارب وعراك بالايدي وعرف ان السبب ناتج عن حادث سير وقع بين طرفي الاشكال في المحلة المذكورة.

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