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لبنان

الراعي عرض وفرونتسكا للتطورات

Lebanon 24
04-04-2024 | 05:59
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وجرى عرض التطورات والمستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية. 
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كما التقى مدير المخابرات العميد انطوان قهوجي يرافقه رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العميد طوني معوض في زيارة للتهنئة بالفصح وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الامنية السائدة في البلد. 
المصدر: الوطنية للإعلام
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