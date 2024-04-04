الراعي عرض وفرونتسكا للتطورات

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وجرى عرض التطورات والمستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.كما التقى مدير المخابرات العميد انطوان قهوجي يرافقه رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العميد طوني معوض في زيارة للتهنئة بالفصح وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الامنية السائدة في البلد.