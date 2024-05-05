كوكبة من النجوم تنير سماء بيروت قبل الصيف... اليكم أسعار التذاكر

مرة جديدة سيكون اللبنانيون على موعد مع عدد من نجوم الفن، بعد تجميد الحفلات في لبنان أشهراً عدّة بسبب الظروف الأمنية. وبدأت شركات الانتاج الاعلان عن حفلاتها التي ستقدمها في الأشهر المقبلة، ويتربّع المغنّون العرب على قائمة نجوم تلك السهرات، وهي تمثل الإرادة التي يتميّز بها منظموها، للدفاع عن لبنان الحضارة والفن والثقافة.

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هبة طوجي

تحت شعار "مِن أجل مستقبل لبنان وشبابه"، تحيي الفنانة هبة طوجي حفلاً فنياً في جامعة سيدة اللويزة، وذلك يوم الأحد الموافق 23 حزيران المقبل، على ان يتولّى قيادة الفرقة الموسيقية المؤلّف الموسيقي أسامة الرحباني .

وفور إعلان موعد الحفل، تفاعل جمهور "طوجي" وخصوصًا طلاب جامعة سيدة اللويزة مع هذه الخطوة، معبّرين عن حماسهم للقاء الفنانة اللبنانية على مسرح الجامعة العريق.

وتبدأ أسعار الحفل، من 30 الى 150 دولارا.





عبير نعمة

تلتقي الفنانة اللبنانية عبير نعمة جمهورها في حفل غنائي جديد، وذلك يوم 25 أيار في كازينو لبنان. ومن المقرر أن تقدم عبير باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

هذا الحفل هو من تنظيم Humanagementme وهو برعاية اعلامية لأغاني أغاني وLBCI. وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 40 و150 دولارا.





وائل كفوري



يستعد ملك الرومانسية الفنان وائل كفوري لإحياء أضخم حفل في العاصمة بيروت وذلك يوم 27 تموز، في "الفوروم". أما عن تكلفة بطاقات الدخول، فتتراوح بين 50 و500 دولارا. يستعد ملك الرومانسية الفنان وائل كفوري لإحياء أضخم حفل في العاصمة بيروت وذلك يوم 27 تموز، في "الفوروم". أما عن تكلفة بطاقات الدخول، فتتراوح بين 50 و500 دولارا.





تامر حسني مجدداً في بيروت

يتواصل الإعلان عن الحفلات التي ستُقام في بيروت في الصيف المقبل. فبعدما كشف حسين كسيرة عن تنظيمه سهرة للمغنية السورية أصالة نصري سيُعلن عن تاريخها قريباً، أعلن المنتج اللبناني عن إقامة حفلة لتامر حسني.

وفي هذا السياق، يوضح كسيرة أنّ سهرة للمغني المصري ستُقام في الـ "فوروم دو بيروت" في الثالث من آب المقبل. تأتي الحفلة المنتظرة بعدما أحيا حسني العام الماضي سهرة في المكان نفسه، وحضرها أكثر من 10 آلاف شخص من المناطق اللبنانية المختلفة.

وتتراوح أسعار بطاقات سهرة تامر، بين 50 الى 150 دولارا.

مروان خوري

أعلن الفنان مروان خوري عن موعد حفلته في قرية شننعير في لبنان، وتحديدًا في "شاتو رويس".

وشارك خوري عبر حسابه على "إنستغرام"، بوستر الحفلة، وعلّق: "استعدوا لقضاء ليلة مذهلة في يوم 25 أيار. متحمس لرؤيتكم جميعا هناك". أما عن أسعار التذاكر، فتبدأ من 150 الى 250 دولارا.





محمد رمضان

يستعد الفنان المصري محمد رمضان، للقاء جمهوره اللبناني بحفل فني يُحييه في بيروت خلال فصل الصيف وتحديدًا في 17 آب المقبل.

وعلى صعيد الأعمال، يعمل محمد رمضان على فيلم جديد بعنوان "أسد" على ان يتم تصويره بين مصر والسعودية.