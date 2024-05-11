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لبنان

منطقة لـ"الدعارة" في لبنان.. ما يجري خطير جداً!

Lebanon 24
11-05-2024 | 16:25
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نشرت قناة الـ"MTV" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن تفاقم ظاهرة "بيع الهوى" والدعارة بين المنازل في منطقة الدورة.

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وأشار التقرير إلى أن ساعات الليل الأولى في المنطقة يختلف كثيراً عن نهارها، موضحاً أن الخدمات الجنسية تُقدّم بشكل علنيّ من قبل فتيات يتجمعن على جوانب الطرقات وأمام السيارات.

وتبيَّن، بحسب التقرير، أنّ سعر "الخدمة الجنسية" يصلُ إلى 25 دولاراً، موضحاً أن قسماً من "بائعات الهوى" يعملن بشكلٍ مُستقل فيما البعض الآخر يمارس تلك الأعمال المنافية للآداب العامة بالتنسيقِ مع مقاهٍ موجودة في المنطقة.

وتحدث التقرير عن وجود "متاجر مشبوهة"، مشيراً إلى أن "التسعيرات تختلف وترتفع مع تقديم خدمات مختلفة للزبون".
 
وأوضح التقرير أن أهالي المنطقة قدموا شكاوى عديدة بشأن ما يجري، متمنين على الأجهزة المعنية التدخل فوراً لضبط الفلتان القائم.
 
 
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