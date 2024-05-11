نشرت قناة الـ"MTV" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن تفاقم ظاهرة "بيع الهوى" والدعارة بين المنازل في منطقة الدورة.



Advertisement وأشار التقرير إلى أن ساعات الليل الأولى في المنطقة يختلف كثيراً عن نهارها، موضحاً أن الخدمات الجنسية تُقدّم بشكل علنيّ من قبل فتيات يتجمعن على جوانب الطرقات وأمام السيارات. وأشار التقرير إلى أن ساعات الليل الأولى في المنطقة يختلف كثيراً عن نهارها، موضحاً أن الخدمات الجنسية تُقدّم بشكل علنيّ من قبل فتيات يتجمعن على جوانب الطرقات وأمام السيارات.



وتبيَّن، بحسب التقرير، أنّ سعر "الخدمة الجنسية" يصلُ إلى 25 دولاراً، موضحاً أن قسماً من "بائعات الهوى" يعملن بشكلٍ مُستقل فيما البعض الآخر يمارس تلك الأعمال المنافية للآداب العامة بالتنسيقِ مع مقاهٍ موجودة في المنطقة.



وتحدث التقرير عن وجود "متاجر مشبوهة"، مشيراً إلى أن "التسعيرات تختلف وترتفع مع تقديم خدمات مختلفة للزبون".