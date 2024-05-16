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لبنان

عمليّة لافتة لـ"الحزب"... إليكم ما استهدفه بواسطة طائرة مسلّحة بصواريخ

Lebanon 24
16-05-2024 | 09:14
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "هاجم موقع المطلة ‏وحاميته وآلياته بمسيّرة هجوميّة مسلّحة بصواريخ "‏S5‌‏" عدد 2، وعند وصولها النقطة المحددة ‏لها أطلقت صواريخها على إحدى آلياته والعناصر المجتمعة حولها‎ ‎وأوقعتهم بين قتيل وجريح، ‏وبعدها أكملت انقضاضها على الهدف المحدد لها وأصابته بدقّة".‏
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