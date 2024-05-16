سبل تعزيز العلاقات الرياضية بين بخاري وطبارة

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استقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، رئيس النّادي الرياضي لكرة السلة المهندس مازن طبارة.وأشار بخاري، عبر منصة "أكس"، إلى أن "اللقاء كان مثمرا مع رئيس النّادي الرياضي لكرة السلة تم خلاله البحث في سبل تعزيز العلاقات الرياضية، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 من أجل بناء مستقبل مُميز للقطاع الرياضي".