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لبنان

بهجوم جوي.. هكذا ردّ "حزب الله" على الاعتداء على المنشآت في البقاع

Lebanon 24
16-05-2024 | 12:47
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أعلن "حزب الله"، في بيان مساء اليوم أنه شنّ هجوماً جويًا على منشآت اسرائيلية بمسيرات إنقضاضية.
 
 
 
وجاء في البيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي على المنشآت الصناعية في منطقة البقاع، شنَّت المقاومة الإسلامية يوم ‏الخميس 16-5-2024 هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية على منشآت صناعية تابعة لوزارة حرب ‏العدو (شركة إلبيت للصناعات العسكرية) - مصنع ديفيد كوهين في تل حي (شمال كريات شمونة) ‏المُتخصص في إنتاج المنظومات الإلكترونية للجيش الإسرائيلي وأصابت أهدافها بدقة".
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