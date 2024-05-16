بهجوم جوي.. هكذا ردّ "حزب الله" على الاعتداء على المنشآت في البقاع

أعلن "حزب الله"، في بيان مساء اليوم أنه شنّ هجوماً جويًا على منشآت اسرائيلية بمسيرات إنقضاضية.
وجاء في البيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداء العدو الإسرائيلي على المنشآت الصناعية في منطقة البقاع، شنَّت المقاومة الإسلامية يوم الخميس 16-5-2024 هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية على منشآت صناعية تابعة لوزارة حرب العدو (شركة إلبيت للصناعات العسكرية) - مصنع ديفيد كوهين في تل حي (شمال كريات شمونة) المُتخصص في إنتاج المنظومات الإلكترونية للجيش الإسرائيلي وأصابت أهدافها بدقة".