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لبنان

استخدمه اليوم.. "الحزب" يُدخل سلاحًا جديدًا إلى الميدان وهذه مميزاته! (صورة)

Lebanon 24
16-05-2024 | 13:27
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نشر الإعلام الحربي في حزب الله يوم الخميس، مميزات السلاح الجديد الذي استخدمه في عملية استهداف مستوطنة المطلة عند حدود لبنان الجنوبية.

وأطلق حزب الله على الصاروخ الجديد اسم "S5"، حيث قال إنه صاروخ غير موجه من عيار 55 ملم.
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وبلغ طول الصاروخ الجديد  1.4 مترا ووزنه 5 كغ، ويصل مداه إلى 4 كم.

وبحسب "الحزب"، فإن الصاروخ "S5" تستخدمه القاذفات المقاتلة والمروحيات، ويعمل بالوقود الصلب ورأسه الحربي شديد الانفجار، لافتا الى أنه مزود بصمام صدم ميكانيكي.
 
 
حزب الله يكشف عن مميزات سلاح جديد استخدمه في استهداف مستوطنة المطلة (صورة)


وفي وقت سابق أعلن "حزب الله" في بيان أن ‏المقاومة الإسلامية هاجمت عند الساعة 1:38 من بعد ظهر الخميس موقع المطلة ‏وحاميته وآلياته بمسيرة هجومية مسلحة بصواريخ "‏S5‌‏".

وأكد أن المسيرة عند وصولها إلى النقطة المحددة ‏لها أطلقت صواريخها على إحدى آليات الجيش الإسرائيلي والعناصر المجتمعة حولها ‎وأوقعتهم بين قتيل وجريح ‏وبعدها أكملت انقضاضها على الهدف المحدد لها وأصابته بدقة.

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