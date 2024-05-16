استخدمه اليوم.. "الحزب" يُدخل سلاحًا جديدًا إلى الميدان وهذه مميزاته! (صورة)

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نشر الإعلام الحربي في حزب الله يوم الخميس، مميزات السلاح الجديد الذي استخدمه في عملية استهداف مستوطنة المطلة عند حدود لبنان الجنوبية.وأطلق حزب الله على الصاروخ الجديد اسم "S5"، حيث قال إنه صاروخ غير موجه من عيار 55 ملم.وبلغ طول الصاروخ الجديد 1.4 مترا ووزنه 5 كغ، ويصل مداه إلى 4 كم.وبحسب "الحزب"، فإن الصاروخ "S5" تستخدمه القاذفات المقاتلة والمروحيات، ويعمل بالوقود الصلب ورأسه الحربي شديد الانفجار، لافتا الى أنه مزود بصمام صدم ميكانيكي.