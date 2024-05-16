الجميل: يكفي تطبيق القانون لحل مشكلة النزوح السوري

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اعتبر رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميل أن "جلسة مجلس النواب الأخيرة لم يكن لها أي مغزى، لكننا حضرناها لأهمية موضوعها غير أن توصياتها لا قيمة ولا نتائج لها على أرض الواقع".وأشار الجميل في حديث تلفزيوني، إلى أن "حزب الله يضغط باتجاه اوروبا والغرب وعلى لبنان من اجل ان يستسلم الجميع بموضوع بشار الاسد بهدف رفع العقوبات عنه، ويستعمل لبنان والشعب اللبناني والشعب السوري الموجود في لبنان كورقة ضغط بالسياسة لخدمته وخدمة سوريا وايران وهذه الحقيقة".وقال الجميل:" عقدنا مؤتمرًا في حزب الكتائب منذ أكثر من 7 أشهر ووضعنا كل التوصيات التي عادت وأكدت عليها لجنة الخارجية في مجلس النواب وعدد كبير من الأحزاب، وبالتالي الحلول واضحة ويكفي تطبيق القانون لحل مشكلة السوريين".