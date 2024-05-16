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لبنان
فرنجية يشدّد على ضرورة تفعيل "الوكالة الوطنية للأمن السيبراني"
Lebanon 24
16-05-2024
|
15:43
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كتب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجيه، عبر حسابه على منصة "أكس": "خلال المشاركة في ندوة حول الأمن السيبراني في جامعة المدينة التي تعكس وجه طرابلس الثقافي والاقتصادي برفقة النائب فيصل كرامي وأساتذة الجامعة وطلابها، تم تأكيد الآتي:
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- تفعيل "الوكالة الوطنية للأمن السيبراني" خطوة أساسية على طريق تحويل لبنان إلى بلد آمنٍ الكترونيا.
- أهمية وحدة اللبنانيين التي تعزز موقفهم، والتي كان من المفترض أن تتجلى خلال الجلسة النيابية في الأمس لولا إقدام البعض على كسرها.
- الاستقرار السياسي مدخل ضروري للبحث في مختلف الملفات الملحة، والاستقرار لا يمكن تحقيقه قبل انتخاب رئيس للجمهورية".
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