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لبنان

بيان من الجيش.. هذا ما سيفعله بعد يومين

Lebanon 24
16-05-2024 | 15:31
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 18/ 5/ 2024 بتنفيذ تمارين تدريبية في حقل رماية الطيبة بين الساعة 6:00 والساعة 14:00، تتخللها رمايات بواسطة المدفعية".
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