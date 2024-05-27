خلال دقيقة وربع.. 4 صواريخ من لبنان سقطت على منزل "إسرائيلي"

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عقب تنفيذ "حزب الله" عمليتين ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منزلا في مستوطنة المطلة أصيب بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان.وقالت قناة 12 الإسرائيلية إن أضرارا لحقت بمبنى في المطلة جراء إصابته بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.وأفاد رئيس مجلس مستعمرة المطلة ديفيد أزولاي بأن المنزل أصيب بـ4 صواريخ خلال دقيقة وربع، مشيرا إلى أن "المطلة أصبحت منطقة حرب".وأضاف: "كل صباح أقوم بجولة وأبكي.. الشوارع مدمرة، والحدائق مليئة بالعشب.. والخيم منتصبة خارجة بعض المنازل المدمرة"، مبينا أنه "تم إطلاق أكثر من 150 صاروخا مضادا للدبابات من لبنان باتجاه المطلة، وذلك حتى قبل إحصاء الصواريخ وقذائف الهاون التي أدت إلى تضرر بنحو 35% من منازل المستعمرة بطريقة أو بأخرى. الكثير منها لن تكون صالحة للسكن بعد الآن". (روسيا اليوم)