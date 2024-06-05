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لبنان

بشأن مهرجان الأفلام في طرابلس.. توضيح من "جمعية العزم"

Lebanon 24
05-06-2024 | 04:00
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أصدرت جمعية العزم والسعادة الاجتماعية بيانا جاء فيه: يهم جمعية العزم أن توضح للرأي العام أنها منذ إعلان طرابلس عاصمة للثقافة العربية وهي تضع كل مراكزها في خدمة كل النشاطات والفعاليات الثقافية والفنية التي تقام بهذه المناسبة، وضمن هذا الاطار يستضيف مركز العزم الثقافي (بيت الفن) مهرجان الأفلام من دون أن يكون له أي علاقة بتنظيمه، وأن ما سيتم عرضه ضمن المهرجان في طرابلس هو 34 فيلما حائزين على موافقة الأمن العام اللبناني، وهذه الأفلام لا تشوبها شائبة ولا تتضمن ما يسيء الى القيم والأخلاق.
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وتابع البيان: ن الجمعية ترجو من الجميع توخي الحذر مستقبلا في نقل الأخبار والبيانات التي تنشر في هذا الاطار ، خصوصا أن القاصي والداني يعلم حرص الجمعية ومديرها وقطاعاتها على سياسة الابواب المفتوحة و على خصوصية المدينة وعاداتها وتقاليدها وعلى نبذ ومواجهة كل ما هو غريب عن مجتمعها أو يسيء الى الدين والأخلاق، وهي مستمرة في خدمة طرابلس وأهلها وماضية في مسيرتها بتوجيهات دولة الرئيس نجيب ميقاتي.

وفي ما يلي أسماء الأفلام الـ34 التي ستعرض:

JUNE 7, 2024
12 min
Pakistan On THE MOUNTAIN
Anya Raza
6 min
France ECHO
Charly Delporte

15 min
Sweden COURAGE
Star Bazancir, Jasmina Pusok

14 min
Spain (R)OJO POR (R)OJO I RED FOR RED

Lucia Aparici
18 min
Lebanon كعب الضيعة
BOTTOM OF THE VILLAGE
George Abi Ramia, Sarah Abboud
6 min

France HIGH SPEED TRAIN

Nguyet Anh Nguyen, Elodie Janicort

Axel Bouchard, Laure Feng

Berenice Roy, M. Dudych

10 min

Spain GOOD T’SEE YA

Null GArcia

14 min

Switzerland DEJA NU I ALREADY NAKED
Rolf Hellat
14 min
Switzerland THE CRACKER EFFECT
Giuseppe Cacace, Alfredo Fiorillo
5 min
Lebanon I DON’T KNOW WHAT TO CALL IT
Noha Aghnatios
JUNE 8, 2024
13 min
Lebanon شو الغدا اليوم؟
WHAT’S FOR LUNCH TODAY?
Ralph Bassim, Lynn Morkos, Sallie Hage

15 min

Switzerland IL MONDIALE IN PIAZZA
THE WORLD CUP IN A SQUARE
Vito Palmieri
6 min
Switzerland TEARS COME FROM ABOVE
Margaux Fazio, Manon Stutz
10 min
France NUN OR NEVER!
Heta Jaalinoja
16 min
Portugal 2nd PESSOA I 2nd PERSON
Rita Barbosa

8 min

Spain EL VIAJE I THE JOURNEY
TROVADOR
3 min
Lebanon طنجرة وغطاها I THE POT AND ITS LID
Ryan Nakhle, Zinia Khalifeh
6 min
Switzerland TRANSCENDING HARRY
Bruno Conti Wuilloud
5 min
Iceland FAR
Gunnur Martinsdottir Schluter
10 min
Lebanon FAILURE

Nadine el Sayegh
7 min
Switzerland LES COLLINES DE SEL I THE SALT HILLS
Alexandre Schild
15 min
Italy REEM AL SHAMMARY:
THE BEDOUIN BOXEUR
Mattia Ramberti
10 min PALESTINE 87
11 min
Lebanon من الفجر للنجر I FROM DAWN TILL DUSK
Gaelle Saad

13 min

Sweden 2ND CLASS
Jimmy Olsson
JUNE 9, 2024
16 min
Palestine LOVESICK IN THE WEST BANK
Said Zagha
20 min
Italy MARIA – A CHENT’ANNOS
Giovanni Battista Origo
5 min
Lebanon DETOUR
Estephan Khattar, Layal Akiki

5 min

France AU REVOIR MON MONDE
GOODBYE, MY WORLD
Estelle Bonnardel, Quentin Devoured,
Baptiste Duchamps, Maxime Foltzer,
Florian Maurice, Astrid Novais
23 min
Switzerland LA LUNE SE LEVE I THE MOON RISES
Gaspard Vignon
8 min
Spain EL SUENO DE QUINO
QUINO’S DREEM

Santiago Erlich

15 min
Lebanon ABORT MISSION
Oceane Zahra
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