بشأن مهرجان الأفلام في طرابلس.. توضيح من "جمعية العزم"

أصدرت جمعية العزم والسعادة الاجتماعية بيانا جاء فيه: يهم جمعية العزم أن توضح للرأي العام أنها منذ إعلان طرابلس عاصمة للثقافة العربية وهي تضع كل مراكزها في خدمة كل النشاطات والفعاليات الثقافية والفنية التي تقام بهذه المناسبة، وضمن هذا الاطار يستضيف مركز العزم الثقافي (بيت الفن) مهرجان الأفلام من دون أن يكون له أي علاقة بتنظيمه، وأن ما سيتم عرضه ضمن المهرجان في طرابلس هو 34 فيلما حائزين على موافقة الأمن العام اللبناني، وهذه الأفلام لا تشوبها شائبة ولا تتضمن ما يسيء الى القيم والأخلاق.وتابع البيان: ن الجمعية ترجو من الجميع توخي الحذر مستقبلا في نقل الأخبار والبيانات التي تنشر في هذا الاطار ، خصوصا أن القاصي والداني يعلم حرص الجمعية ومديرها وقطاعاتها على سياسة الابواب المفتوحة و على خصوصية المدينة وعاداتها وتقاليدها وعلى نبذ ومواجهة كل ما هو غريب عن مجتمعها أو يسيء الى الدين والأخلاق، وهي مستمرة في خدمة طرابلس وأهلها وماضية في مسيرتها بتوجيهات دولة الرئيس نجيب ميقاتي.وفي ما يلي أسماء الأفلام الـ34 التي ستعرض:JUNE 7, 202412 minPakistan On THE MOUNTAINAnya Raza6 minFrance ECHOCharly Delporte15 minSweden COURAGEStar Bazancir, Jasmina Pusok14 minSpain (R)OJO POR (R)OJO I RED FOR REDLucia Aparici18 minLebanon كعب الضيعةBOTTOM OF THE VILLAGEGeorge Abi Ramia, Sarah Abboud6 minFrance HIGH SPEED TRAINNguyet Anh Nguyen, Elodie JanicortAxel Bouchard, Laure FengBerenice Roy, M. Dudych10 minSpain GOOD T’SEE YANull GArcia14 minSwitzerland DEJA NU I ALREADY NAKEDRolf Hellat14 minSwitzerland THE CRACKER EFFECTGiuseppe Cacace, Alfredo Fiorillo5 minLebanon I DON’T KNOW WHAT TO CALL ITNoha AghnatiosJUNE 8, 202413 minLebanon شو الغدا اليوم؟WHAT’S FOR LUNCH TODAY?Ralph Bassim, Lynn Morkos, Sallie Hage15 minSwitzerland IL MONDIALE IN PIAZZATHE WORLD CUP IN A SQUAREVito Palmieri6 minSwitzerland TEARS COME FROM ABOVEMargaux Fazio, Manon Stutz10 minFrance NUN OR NEVER!Heta Jaalinoja16 minPortugal 2nd PESSOA I 2nd PERSONRita Barbosa8 minSpain EL VIAJE I THE JOURNEYTROVADOR3 minLebanon طنجرة وغطاها I THE POT AND ITS LIDRyan Nakhle, Zinia Khalifeh6 minSwitzerland TRANSCENDING HARRYBruno Conti Wuilloud5 minIceland FARGunnur Martinsdottir Schluter10 minLebanon FAILURENadine el Sayegh7 minSwitzerland LES COLLINES DE SEL I THE SALT HILLSAlexandre Schild15 minItaly REEM AL SHAMMARY:THE BEDOUIN BOXEURMattia Ramberti10 min PALESTINE 8711 minLebanon من الفجر للنجر I FROM DAWN TILL DUSKGaelle Saad13 minSweden 2ND CLASSJimmy OlssonJUNE 9, 202416 minPalestine LOVESICK IN THE WEST BANKSaid Zagha20 minItaly MARIA – A CHENT’ANNOSGiovanni Battista Origo5 minLebanon DETOUREstephan Khattar, Layal Akiki5 minFrance AU REVOIR MON MONDEGOODBYE, MY WORLDEstelle Bonnardel, Quentin Devoured,Baptiste Duchamps, Maxime Foltzer,Florian Maurice, Astrid Novais23 minSwitzerland LA LUNE SE LEVE I THE MOON RISESGaspard Vignon8 minSpain EL SUENO DE QUINOQUINO’S DREEMSantiago Erlich15 minLebanon ABORT MISSIONOceane Zahra15 minSpain FOUND STORIES – MALLORCAIvan Valencia9 minArgentineUSA LA CALESITA I THE CAROUSELAugusto Schillag