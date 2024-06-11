28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اقتراح قانون تقييم الأصول من "الجمهورية القوية" لحماية المكلفين
Lebanon 24
11-06-2024
|
07:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدم النائب غسان حاصباني باسم تكتل الجمهورية القوية اقتراح قانون معجلا مكررا يرمي الى تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي 144 تاريخ 12/6/1995 (قانون ضريبة الدخل) والاجازة للمكلفين بضريبة الدخل إجراء اعادة تقييم استثنائية للمخزون وللأصول الثابة والى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الايجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدينة والدائنة وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية.
Advertisement
وقال في مؤتمر صحافي ان "هذا القانون يساهم بمعالجة آثار التضخم النقدي وانهيار سعر صرف الليرة، ويتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بالتضخم للاقتصادات التي تعاني من ارتفاعه".
اضاف:"يعالج هذا القانون الاشكالية الناتجة عن تكليف الفروقات الايجابية بالليرة اللبنانية الناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة بالضريبة على أرباح إعادة التقييم، ويحول دون تحميل المكلفين اية خسائر ناتجة عن تقلبات أسعار السلع والمواد الاستهلاكية".
واشار الى ان" هذا النص قد ورد في مشروع الموازنة لكنه سقط بسبب ترحيله الى آخر لجلسة وثم سقط بسبب رفع الجلسة قبل مناقشته".
كما لفت الى "ان الحكومة كانت قد أحالت مشروع قانون يرتبط بالموضوع، لكننا رفضنا مناقشته لعدم جواز احالة قوانين من حكومة تصريف أعمال. ولأهمية الموضوع في حماية المكلفين بعد انهيار سعر الصرف، تم تقديم الاقتراح المعجل المكرر من قبل تكتل الجمهورية القوية لاقراره ضمن الآلية الدستورية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولار مزوّر" في لبنان.. إليكم "الفئة"
Lebanon 24
"دولار مزوّر" في لبنان.. إليكم "الفئة"
15:03 | 2024-06-10
10/06/2024 03:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "إغتيال نصرالله".. هذا ما كشفه باحث إسرائيليّ!
Lebanon 24
عن "إغتيال نصرالله".. هذا ما كشفه باحث إسرائيليّ!
14:00 | 2024-06-10
10/06/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سارة أبي كنعان مُمثلة لبنانية شهيرة تدخل قريبا القفص الذهبي.. عريسها أيضا فنان (صور)
Lebanon 24
بعد سارة أبي كنعان مُمثلة لبنانية شهيرة تدخل قريبا القفص الذهبي.. عريسها أيضا فنان (صور)
00:45 | 2024-06-11
11/06/2024 12:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"الفرقة 36" ستقصفُ لبنان".. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ عنها؟
Lebanon 24
"الفرقة 36" ستقصفُ لبنان".. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ عنها؟
12:00 | 2024-06-10
10/06/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تطالُ البقاع.. قصفٌ عنيف وفيديوهات تكشف ما جرى
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تطالُ البقاع.. قصفٌ عنيف وفيديوهات تكشف ما جرى
16:59 | 2024-06-10
10/06/2024 04:59:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:53 | 2024-06-11
الرئيس ميقاتي في مؤتمر الاردن يناشد العالم التدخل بقوة لوقف ما يحصل بعد 75 عاماً من تجاهل حقوق الفلسطينيين
10:24 | 2024-06-11
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
10:11 | 2024-06-11
5 نواب طرابلسيين نوهوا بالاجهزة الامنية: خطة أمنية طارئة عشية الاعياد
10:03 | 2024-06-11
في هذه البلدة.. قرار بردع اصحاب الدراجات النارية المخالفين
10:00 | 2024-06-11
سلام استقبل السفير البرازيلي.. هذا ما بحثاه
09:17 | 2024-06-11
اللجان المشتركة اجتمعت... إحالة 7 بنود الى لجان فرعية
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
11/06/2024 17:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
11/06/2024 17:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
11/06/2024 17:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24