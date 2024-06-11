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لبنان

اجتماع موسع في "الاعلام" بحث حماية الاطفال من المحتوى السيء

Lebanon 24
11-06-2024 | 07:47
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زار وفد من تطبيق "تيك توك"، بدعوة من وزارة الاعلام اللبنانية ، بيروت للقاء مسؤولين والبحث حول مواضيع قانونية تقنية تتعلق بهذا التطبيق.
 
اللقاء الاول كان مع لجنة التكنولوجيا والمعلومات في مجلس النواب برئاسة النائب طوني فرنجية،ضم  الوفد مدير قسم العلاقات الحكومية والسياسات العامة لمنطقة الشرق الاوسط تركيا، باكستان، افريقيا وجنوب آسيا السيد ايمير غولن، مسؤولة ادارة المشاريع الداخلية للتطبيق ليا قوتلي، مديرة برامج السياسة العامة زينة خالد، مستشار المنصة نيكولا ملكي، وتم البحث في أمور تشريعية.
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بعدها عقد اجتماع موسع في وزارة الاعلام ضم اضافة الى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري: وزير الاتصالات جوني القرم ووفدا من ضباط المديرية العامة للامن الداخلي والمدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة. حيث تم التباحث في مواضيع الامن السيبراني، حماية الاطفال من المحتوى السيء والمؤذي.
 
كما تم الاتفاق على استكمال هذا الاجتماع الاولي بخطوات عملية ومشاريع تنفيذية تشمل التوعية والحماية على مستويات عدة بين منصة "تيك توك" والمسؤولين اللبنانيين وجهات اخرى.
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