"نادي الصحافة" أسف لإقفال "نداء الوطن"

أعرب نادي الصحافة في بيان اليوم الثلاثاء، عن اسفه للإعلان أن "يوم الجمعة المقبل هو آخر يوم عمل لصحيفة نداء الوطن".

واشار الى أن "هذه المؤسسة الإعلامية شكلت قيمة مضافة في الساحة الإعلامية اللبنانية، وكانت تعبر عن رأي وتوجه شريحة كبيرة من اللبنانيين، وخلقت المزيد من الدينامية على الساحتين الإعلامية والسياسية في لبنان".

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كما تمنى "أن تعود هذه الصحيفة في القريب العاجل إلى لعب دورها، وأن يتم الحفاظ على حقوق العاملين فيها وأن يتقاضوا ما يحق لهم من رواتب وتعويضات وفق القانون اللبناني، لا سيما أن الأوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية تحتم عدم المساس بأي شكل من الأشكال بهذه الرواتب والتعويضات".



وفي الختام، أكد نادي الصحافة وقوفه إلى جانب نداء الوطن في محنتها هذه، كما وقوفه إلى جانب الزملاء والزميلات وكل العاملين في الصحيفة، مشيرا إلى انه "على ثقة بأن الإدارة الحالية للصحيفة وأي إدارة مقبلة لن تقبل بأي اجحاف في حقوق من ضحوا من أجل إثبات مهنية هذه الصحيفة ومصداقيتها".