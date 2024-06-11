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لبنان

الرياضي بيروت الى نصف نهائي بطولة النوادي الآسيوية

Lebanon 24
11-06-2024 | 15:20
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فاز الرياضي بيروت، بطل لبنان ودوري ابطال غرب آسيا "وصل" في كرة السلة، على الشباب الاهلي دبي المضيف 102 - 88، حاجزاً مكانه في الدور نصف النهائي لبطولة نوادي القارة التي تقام في صالة النادي الاهلي دبي، والمؤهلة لنهائيات بطولة العالم للنوادي.
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ويلتقي الرياضي في الدور نصف النهائي فريق هيروشيما الياباني الخامسة والنصف بعد ظهر الجمعة 14 حزيران.

لبنان

رياضة

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