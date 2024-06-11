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لبنان
آخر المعلومات عن غارة جويا... هذه حصيلة الشهداء والجرحى
Lebanon 24
11-06-2024
|
15:31
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في متابعة لخبر الغارة الإسرائيليّة على أحد المنازل في بلدة جويا، عَلِمَ "لبنان 24" أنّ علي صوفان ونجله استشهدا.
وبحسب المعلومات، أُصيب 3 أشخاص أيضاً، بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين.
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