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لبنان

آخر المعلومات عن غارة جويا... هذه حصيلة الشهداء والجرحى

Lebanon 24
11-06-2024 | 15:31
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في متابعة لخبر الغارة الإسرائيليّة على أحد المنازل في بلدة جويا، عَلِمَ "لبنان 24" أنّ علي صوفان ونجله استشهدا.
 
 
وبحسب المعلومات، أُصيب 3 أشخاص أيضاً، بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين.
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