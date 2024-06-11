آخر المعلومات عن غارة جويا... هذه حصيلة الشهداء والجرحى

في متابعة لخبر الغارة الإسرائيليّة على أحد المنازل في بلدة جويا، عَلِمَ "لبنان 24" أنّ علي صوفان ونجله استشهدا.

وبحسب المعلومات، أُصيب 3 أشخاص أيضاً، بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين.